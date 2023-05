Dit betaal je in de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een paspoort

Spoorwegmu­se­um dolblij met elektrisch treinstel en pronkstuk Mat’36 252: ‘Het ruikt nu weer als nieuw’

Het elektrische treinstel Mat’36 252 is na een maandenlange restauratie eindelijk gearriveerd in het Spoorwegmuseum in Utrecht, en daar zijn ze maar wat blij mee. Het treinstel is het pronkstuk van de tentoonstelling Onder Hoogspanning, waarin het museum terugblikt op de elektrificatie van het spoor in 1938.