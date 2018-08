Dode bij caravanbrand op camping in Maarsbergen

Bloemisten­paar zit in Turkse cel, Nederlands consulaat springt bij

15 augustus LEERSUM - Het Leersumse echtpaar John en Henny Achterberg dat in Turkije in de cel zit, wordt bijgestaan door het Nederlandse consulaat in Istanbul. „Er is contact, we hopen later op de dag meer duidelijkheid te kunnen geven over de situatie”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.