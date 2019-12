Drie kadavers van schapen gedumpt in Woudenberg; en niet voor het eerst

,,Volgens een medewerker was dit de eerste keer in de regio dat op een terrein van ons dode dieren zijn gevonden. De kosten van het opruimen worden geschat op 3.000 euro. Eind november hebben we ook een melding gehad, maar toen hebben we niets gevonden.’’



Oormerk

Schapen zijn normaal gesproken geoormerkt. Deze niet. Strootman: ,,Ik ben er geweest en heb zelf met een boer een schaap op de kant getrokken om te zien of die een oormerk had. Het oormerk was verdwenen. Die zijn makkelijk te verwijderen. Een eigenaar is moeilijk te vinden.”



De politie bevestigt dat het lastig is om de eigenaar van de schapen te achterhalen als een oormerk ontbreekt. ,,Schapen lijken - net als koeien - erg op elkaar’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Honden zijn bijvoorbeeld sneller te herkennen. In dit geval is het dus moeilijk.’’



De politie hoopt dat iemand iets heeft gezien. ,,Laat degene zich dan bij ons melden. We willen graag met de eigenaar spreken. Hoewel het bij dieren raar klinkt: dit is een geval van vernieling. Misschien is het beter om van dierenmishandeling te spreken. We kennen overigens niet meer gevallen van gedumpte dieren in deze omgeving.’’