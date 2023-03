Driebergen blij met honderden nieuwe ouderenwoningen: ‘Project van de buitencategorie’

Dit zijn de drie tunnels in Veenendaal die straat­kunst krijgen (en Weverij is als eerste aan de beurt)

De fietstunnel aan de Weverij in Veenendaal is de eerste van drie tunnels die een make-over krijgen met frisse graffitiafbeeldingen. Inwoners kunnen meebeslissen wat ze op de muren van die tunnel willen zien. Zolang het maar niet bloot of aanstootgevend is.