Drugslab ontdekt in Overberg, verdachte aangehouden

Medewerkers van de dienst infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie deden de ontdekking aan de Spoorlaan in de kern Overberg woensdag in de middag.



Na de ontdekking in het buitengebied zijn gespecialiseerde medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen aan de slag gegaan op het terrein.



,,Nader onderzoek volgt’’, stelt de politie, die verwacht morgen meer informatie te kunnen geven over de aanhouding en de omvang van het drugsproductieterrein. ,,Goed werk van onze politie’’, stelt burgemeester Frits Naafs in reactie op de vondst in zijn gemeente.