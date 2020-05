Drugslab Overberg leidt politie naar nieuwe schuur vol drugsafval

Corona in de Vallei: een ziekenhuis­op­na­me afgelopen week, niemand overleden

26 mei EDE - Voor het eerst is afgelopen week niemand in de Vallei overleden aan corona. Althans, niemand waarbij met een test is vast komen te staan dat hij of zij besmet was met het coronavirus. Wel is een persoon met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van Rhenen.