Eerste flexwoningen Wijk bij Duurstede al in september klaar: zo zien ze eruit en dít kost het om er te wonen

De eerste buurt met flexwoningen in Wijk bij Duurstede is op papier klaar. In september staan de eerste huizen er al. In totaal kunnen 52 urgente woningzoekenden zo aan een huis geholpen worden.

In Wijk bij Duurstede moeten inwoners die een sociale huurwoning zoeken, acht tot negen jaar wachten voordat ze aan de beurt zijn. Op twee informatieavonden waren onlangs veel woningzoekenden. ,,Als er toen ingetekend had kunnen worden, waren we de flexhuizen meteen al kwijt geweest, zelfs het drievoudige aantal’’, zegt wethouder Hans Buijtelaar over de woningnood.

De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Ze zijn zo compact, dat er geen grote gezinnen in passen. Ook zijn ze vanwege de drie woonlagen niet echt toegankelijk voor meer dan twee bewoners. Doordat flexwoningen klein zijn, is het aannemelijk dat veel bewoners na verloop van tijd doorstromen naar een groter huis.

Mix van verschillende mensen

De lege woning komt vervolgens weer beschikbaar voor de doelgroep: een mix van huurders, want de gemeente is verplicht de huizen evenredig toe te wijzen aan statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ‘spoedzoekers’ uit Wijk bij Duurstede. Dat zijn bijvoorbeeld starters of mensen die door een echtscheiding in moeilijkheden zijn gekomen.

De blokken met rijtjeshuizen komen te staan aan het begin van de Trekweg op de hoek van de Romeinenbaan en de Geerweg, dus bij het busstation. Het is de plek waar ponyvereniging Het Kleine Ros jarenlang actief was met een manege. De gebouwen van de ponyclub worden in het voorjaar gesloopt.

Volledig scherm Rijtje flexwoningen zoals ze in Wijk bij Duurstede geplaatst worden. © Wim van Amerongen

Kosten en opbouw flexwoningen

De flexwoningen zijn sociale huurhuizen die worden geëxploiteerd door woningcorporatie Heuvelrug Wonen. Huurders betalen maximaal 693 euro per maand. Het zijn compacte rug-aan-rugwoningen, zonder achtergevel. Ze hebben een woonoppervlak van 50 vierkante meter verdeeld over drie woonlagen. Op de begane grond is een woonkeuken met standaard een keukenblok met inbouwapparatuur: inductiekookplaat, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.

Op de eerste verdieping is de woonkamer en op de tweede wordt geslapen. De huizen die zijn uitgerust met een warmtepomp, worden kant en klaar door de fabrikant afgeleverd op de bouwplaats. Waarna ze op geprefabriceerde heipalen worden geplaatst en vastgemaakt. Plezierige bijkomstigheid hiervan is dat er op de locatie zo goed als geen stikstofuitstoot is.

Tachtig jaar

Volgens de fabrikant gaan de flexhuizen tachtig jaar mee. Zeker is dat twaalf flexwoningen voor altijd op het voormalige manegeterrein blijven staan. Ze worden ingepast in de verkaveling van de nieuwe woonwijk De Geer III. De overige veertig blijven er maximaal vijftien jaar staan. Waarna ze worden opgepakt en verplaatst naar nieuwbouwprojecten in De Geer III in Wijk, aan de oostkant van Cothen of het terrein met volkstuinen in Langbroek.

Van de 1500 flexwoningen die met 12.000 euro steun van het Rijk in de regio gebouwd gaan worden, krijgt Wijk er zeventig. Eerst was het de bedoeling dat er ook twintig aan de Groenewoudseweg in Cothen zouden komen. Maar daar stuitte het plan op fel verzet van buurtbewoners. Een van hun bezwaren was de mix van toekomstige bewoners: vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Ook waren ze beducht dat de rust op het platteland verstoord gaat worden.

Nu wordt onderzocht of de resterende achttien flexhuizen op de gemeentewerf aan de Middelweg Oost in Wijk geplaatst kunnen worden. Er is haast geboden want een van de subsidievoorwaarden is dat de huizen er eind 2023 moeten staan.

