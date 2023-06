Eerste graveleditie van Race Around The Netherlands telt meer uitvallers: ‘Veel mul zand, 30 graden, het was heel zwaar’

De eerste gravelversie van de Race Around The Netherlands met start en finish in Amerongen is loodzwaar, maar volgens de Duitse organisator Michael Wacker ‘zeker voor herhaling vatbaar’. ,,We gaan het voortaan afwisselen, in 2024 op alleen op asfalt en een jaar later weer deels over gravel.”