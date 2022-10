Fietsersbond: ‘Auto’s niet meer welkom op dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede’

Handhavers Utrechtse Heuvelrug krijgen nu ook handboeien tot hun beschik­king

Handhavers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden binnenkort uitgerust met handboeien. Deze boa’s nemen steeds meer taken over van de politie en krijgen ook steeds meer te maken met verbaal en fysiek geweld. In veel gevallen kan niemand worden aangehouden, omdat handhavers geen middelen hebben om dat te kunnen doen.

