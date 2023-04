Fortissimo op rand terugkeer naar eredivisie mét moeder Vivianne Hofman

Titel DEV binnen handbereik, vleugel­flit­sers De Vries en Vettorato maakten samen al 37 goals

DEV Doorn kan vandaag de eerste zaterdagkampioen van deze regio worden. Wint DEV en verliest Candia’66 bij nummer drie HVC, dan is het zover. ,,Of we nu al kampioen worden weet ik niet, maar dat we het worden weet ik wel”, aldus Joppe Vettorato.