Geen marathon meer voor Miranda, wel de rugzakrun: ‘Ik kan niet stilzitten’

Weg aangelegd voor ontruimen enorm drugslab op boerderij bij Veenendaal

20 maart OVERBERG - Agenten hebben in Overberg, onder de rook van Veenendaal, zo’n groot drugslaboratorium ontdekt dat een noodweg in het weiland is aangelegd om al het materiaal af te voeren. Valse kentekenplaten leidden agenten naar de vondst in Utrechtse Heuvelrug.