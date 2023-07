Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Utrechtse Heuvelrug vandaag

Boswachter Eddie (29) heeft de ziekte van Lyme: ‘Geniet van het leven, want het is veel te kort’

Bijna drieduizend kilometer wandelde Eddie Wolfswinkel (29), om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Lyme. Wolfswinkel is zelf drager van de ziekte, maar tegenwoordig gaat het goed met hem én is de voormalige Bunnikse boswachter aan de slag op Terschelling.