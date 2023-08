Hoe Leersum 1 miljoen dahlia’s plakt (en 7 andere vragen en antwoorden over het bloemencor­so)

Er is in de wijde omgeving geen bloementeler te bekennen, toch trekt al ruim zeventig jaar lang in augustus een bloemencorso door Leersum. Oud-organisator Hans Charvat vertelt waarom de dahlia zo geschikt is als corso-bloem, hoe het komt dat Leersum twee dagen naar bloemen kijkt én waar je het beste uitzicht hebt. 8 vragen en antwoorden.