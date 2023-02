Groot bos op komst in gemeente Wijk bij Duurstede: veertien hectare en 58.000 bomen

Het eerste deel van de aanleg begint op een perceel ten zuiden van de Gooyerdijk in Overlangbroek. Hier worden op 16 februari symbolisch de eerste bomen geplant. In maart/april moeten op dit gedeelte zo’n 21.000 bomen zijn geplant.

Corien Koreman, boswachter van Staatsbosbeheer, motiveert de keuze voor de plek: ,,Binnen je provinciegrenzen ga je op zoek: waar is een geschikte locatie? En onze keuze is op dit perceel gevallen. Omdat dit perceel het meest geschikt is om bomen te planten. Zo kan het bos heel voordelig zijn voor de wielewaal. Dat is een bijzondere vogel die niet op veel plekken voorkomt en gebaat is bij meer bomen.”