Grote brand legt schuur in Barneveld deels in de as

Drie kadavers van schapen gedumpt in Woudenberg; en niet voor het eerst

13 december OVERBERG- Boeren in het buitengebied van Woudenberg en Overberg balen, omdat zij worden aangekeken op dode schapen die regelmatig in sloten worden gedumpt. In de landelijke omgeving van Overberg en Woudenberg is onrust ontstaan over dode schapen die gedumpt zijn in een sloot.