Heldere dag in Utrechtse Heuvelrug

MARIEKE DOET PABO Juf Marieke verbaast zich over Amerikaan­se leerkracht-TikTokkers: ‘Ik kijk mijn ogen uit’

Vroeger werd je beroemd als je op televisie kwam. Mensen die bijvoorbeeld extreem goed waren in een populaire sport, werden daardoor beroemd, maar ook mensen die programma’s presenteerden, een hit hadden of prominent waren in de politiek. De hoeveelheid beroemdheden was overzichtelijk en het aantal categorieën beperkt.