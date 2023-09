Hetty ging ‘even’ bij de schapen kijken, wat ze aantrof was een afschuwelijk slagveld: ‘Moet een wolf zijn’

100-jarig jubileum Wonen voor 29 gulden in Utrecht-Oost? In dit markante complex kon dat (en het is nu nóg relatief goedkoop)

Wonen voor 29 gulden (ruim 13 euro) per maand in Utrecht-Oost? In 1923 kon dat, in Het Nieuwe Woonhuis. Een bijzonder complex dat geldt als de oudste flat van Utrecht. De bewoners vieren deze maand het eeuwfeest. En jawel, tegenwoordig mogen ze buiten de was ophangen en hun kleedjes uitkloppen. ,,We voelen ons bevoorrecht.”