Heuvelrug en Rhenen willlen ook meedoen aan komst Vuelta

De gemeenten denken dat de wielerronde een kans is om de regio toeristisch beter op de kaart te zetten. ,,Voor bestaande ondernemers en bewoners is de komst van zo'n groot evenement heel goed", stelt burgemeester Hans van der Pas van Rhenen. ,,De passage van de Giro in 2016 zorgde in Rhenen voor meer bewonerstrots en betere samenwerking tussen ondernemers.''