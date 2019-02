Heuvelrug is grote wielerrondes nog niet moe

Op een wat grijze donderdagmiddag zijn er niet veel racefietsers die er op uit gaan om de Grebbeberg bij Rhenen te beklimmen. Ton Dings uit Wageningen doet het wel. Op een van zijn eerste trainingen van het jaar kost het hem nog best wat energie om boven te komen. ,,Maar als je een beetje getraind bent, valt de beklimming echt wel mee.’’ Speciaal vindt hij de Grebbeberg vooral vanwege het historische aspect. Wie boven komt, kijkt uit op Ereveld Grebbeberg, met honderden graven van soldaten die stierven in de Tweede Wereldoorlog. Dat de beklimming straks opnieuw in een grote ronde zit is eigenlijk niet meer bijzonder, meent hij. In 2010 en 2016 kwam de Ronde van Italië er al langs. Bovendien: de heuvels gaan niet het verschil in de koers maken. ,,De keuze voor de Grebbeberg is wel heel standaard en voor de profwielrenners stelt het maar weinig voor.’’ En toch vindt hij het leuk dat de Ronde van Spanje naar Nederland komt. ,,Als de etappe hier straks langs komt, ga ik wel kijken.’’