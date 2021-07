Hoogleraar slaat terug naar provincie na reactie op corruptiebeschuldiging: ‘Dit is pure intimidatie’

UPDATEHet Gelderse provinciebestuur is woest op hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die heeft het college van Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur van Barneveld in het openbaar beschuldigd van omkoping, maar hij had geen bewijzen. De hoogleraar is verbijsterd door de handelswijze van de provincie: ,,Dit is pure intimidatie.”