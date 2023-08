Huis in Utrechtse Heuvelrug sinds begin jaren negentig 5,2 keer duurder geworden

Fotocolumn Wessel (11) moet afscheid nemen van zijn oma: ‘Met haar kon ik wel goed praten’

Lopend lezen doet hij anders nooit. Wessel (11) uit Amsterdam is met zijn broer Ties op weg naar het station, naar huis. ,,We komen bij oma vandaan. Ze is begin deze week overleden en ligt thuis opgebaard. Mijn ouders en mijn zus zijn er nog. Wij zijn eerder weggegaan.’’