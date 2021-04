Is trouwen op zondag straks mogelijk op de Utrechtse Heuvelrug? ‘Het mág, en wordt steeds populairder’

Rik (21) is molenaar: ‘Een beroep voor oude kerels? Ik doe het al tien jaar’

15 december Rik Treur (21) behaalde drie jaar geleden zijn vrijwillig molenaarsdiploma en was daarmee de jongste molenaar van Nederland. De Veenendaler draait al sinds zijn 12de iedere zaterdag mee op Molen Maallust in Amerongen en sinds kort ook op molen De Zwaan in Lienden.