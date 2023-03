Klimaatactivist van het eerste uur en oud-wethouder van Wijk bij Duurstede Henk Muis overleden

Sinds 1999 was Henk Muis, geboren in de Noordoostpolder, een van de steunpilaren van GroenLinks in Wijk bij Duurstede. Eerst in de frontlinie, later achter de schermen. Vanaf 1999 als raadslid en vanaf 2006 als wethouder in het enige linkse college dat Wijk gekend heeft. Samen met PvdA en SP bestuurde hij de stad die tot zijn plezier vier jaar de geuzennaam Havanna aan de Lek droeg.

Muis is een klimaatactivist van het eerste uur. Zijn repeterende boodschap: ‘De zon schijnt, de wind waait, laten we daar iets goeds meedoen’. Met voor hem als logisch gevolg dat hij de EigenWijkse Energie Coöperatie oprichtte.

Als bestuursvoorzitter was hij tot vorig jaar de aanjager van allerlei projecten met één doel: Wijk groener en klimaatneutraal maken. Successen bleven niet uit. Het immense dak van steenfabriek De Bosscherwaarden werd vol gelegd met zonnepanelen. Later volgden meer van zulke ‘stroomfabrieken’. Een vurig gekoesterde wens is nog niet in vervulling gegaan: windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Vorstelijk uitzicht

In 1994 stoomde Muis met zijn historische motorschip Jeanette vanuit Rotterdam naar Wijk bij Duurstede. In het Inundatiekanaal met het vorstelijke uitzicht over de rivier en op de molen Rijn en Lek vond hij de perfecte ligplaats voor zijn geliefde. Rijkdom en luxe waren niet aan deze non-conformist besteed.

Een milieubewuste levensstijl des temeer. Vanzelfsprekend stond zijn woonschip volledig in het teken van duurzaamheid en milieu. Zonnepanelen op het dak van het stuurhuis, een zuiveringsinstallatie voor drinkwater aan boord, een moestuintje op de voorkant van het schip.

Dinsdag 7 maart om 13.00 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk op de Markt in Wijk bij Duurstede.

