Komt er eindelijk antwoord op die ene vraag: wie is het Heulmeisje? ‘Zo'n jong kind zonder naam, diep triest’

De grootste partij (BBB) staat buitenspel in provincie Utrecht: ‘Er is een spelletje met ons gespeeld’

Zijn partij werd bij de verkiezingen in één klap de grootste in de provincie Utrecht, maar de BoerBurgerBeweging komt niet in de nieuwe coalitie. Lijsttrekker Anton Verleun is ‘zwaar teleurgesteld’ en beschuldigt andere partijen van ‘vuil spel’.