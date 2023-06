Leerlingen van Overbergse basisschool maken meeste fietsuren en winnen fietschallenge

Agressieve Karima (33) die inreed op nieuwe vriendin van ex mag vijf jaar niet in Zuilen komen

Een 33-jarige Utrechtse die op 22 september 2022 met haar Volkswagen Polo inreed op de nieuwe liefde van haar ex, mag vijf jaar niet in de omgeving van het Utrechtse Vechtplantsoen (Zuilen) komen. Ze krijgt een enkelband ter controle, maar hoeft niet terug de cel in.