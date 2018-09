Leersums bloemistenechtpaar vrijgelaten uit Turkse cel

Utrechtse Heuvelrug in trek bij toerist

2 september RHENEN - Toeristen hebben de net afgelopen (meteorologische) zomer massaal de weg gevonden naar de Utrechtse Heuvelrug. Met bijna 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken was de Heuvelrug goed voor ruim 60 procent van het verblijfstoerisme in de provincie Utrecht.