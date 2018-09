Leersums bloemistenpaar na maand in Turkse cel: 'John en Henny zijn lekker thuis en gaan ervoor'

,,John en Henny zijn weer in hun bloemenzaak aan de gang. Ze vinden het fantastisch om weer met bloemen te spelen. We willen de rest gewoon vergeten en we gaan er voor.’’

Dat zegt bloemenman John Achterberg in Leersum, in een videoboodschap via het ‘fritsvlog’ op Twitter van burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

John en zijn vrouw Henny zaten een maand in een Turkse cel vast op verdenking van diefstal van een portemonnee op de luchthaven van Istanboel. Morgen, maandag 1 oktober, gaat hun bloemenzaak weer open. ,,We willen jullie allemaal super, super, super bedanken voor wat er allemaal binnen is gekomen aan reacties. Zo warm, zo lief,’’ aldus John Achterberg.

De boodschap is opgenomen in de winkel, tussen de bloemen. John spreekt de dankwoorden uit, zijn vrouw Henny houdt naast hem een bos bloemen in de armen. ,,Lieve bloemenvrienden,’’ begint Achterberg zijn dankwoord. ,,Er is heel veel over ons verteld, en er wordt nog steeds heel veel over ons verteld. Maar John en Henny zijn lekker thuis. Ze zijn in hun bloemenzaak aan de gang en vinden het fantastisch om weer met bloemen te spelen.’’

De weken dat ze in Turkije vastzaten, deed de familie er op hun verzoek het zwijgen toe. Er zou sprake zijn geweest van ‘miscommunicatie tussen hen en het vliegveldpersoneel’. Maar wat er precies is gebeurd, heeft het paar zelf nooit willen toelichten. Volgens een woordvoerder van de familie op Facebook is de zaak donderdag 6 september voorgekomen in Turkije en heeft de rechter geoordeeld dat het bloemistenpaar onschuldig vast is gezet. ,,Doordat er in Turkije de hele maand augustus vakantie is voor het hele rechtssysteem hebben zij zolang moeten wachten.’’

Spijt

Het onderzoeksdossier, dat door deze krant is ingezien, geeft aan dat het echtpaar eind juli werd gearresteerd op verdenking van diefstal van een portemonnee van een Israëlische toerist. John en Henny zouden dat hebben toegegeven en spijt hebben betuigd. Maar terug in Nederland, houdt Achterberg vol niet te weten waarom ze zijn opgepakt. ,,We herkennen ons niet in dat verhaal. We willen er verder ook niet meer aan herinnerd worden. Het was de zwartste periode uit ons leven,'' verklaarde hij onlangs.