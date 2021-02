‘Leg meer bos aan om de Veluwe te ontzien’

Recreatiedruk verlichten

We zien dat de verstedelijking in onze provincie verder toeneemt. Er is een grote woningbouwopgave. Kortom de druk op de natuur zal de komende jaren nog groter worden. Tegelijkertijd is het areaal bos de laatste jaren juist geslonken. Dat vraagt om beleid waarmee dagrecreatie de juiste plek vindt en de druk op de natuur afneemt. Omdat zowel op landelijk als provinciaal niveau nu wordt ingezet om het bosareaal weer te laten toenemen, zien we kansen voor koppeling met recreatievoorzieningen. Dat wil zeggen aanleg van nieuw bos dat een deel van de dagrecreatiedruk opvangt. Zo kunnen de meer intensieve buitenactiviteiten in nieuw bos een plek krijgen en kan daar ook de eerste uitloop vanuit de stad worden opgevangen.

Kansen voor natuurdoelen

Daarnaast kan nieuw bos fungeren als buffer tegen stikstof en bijdragen aan het vastleggen van CO2 en natuurgebieden aan elkaar verbinden. Voor de Veluwe denken we dan onder meer aan de aanleg van nieuw bos in de zogeheten groene wiggen tussen de bestaande kernen.



Ook de verdere ontwikkeling van de ecologische poorten richting de randmeerkust, de Rijn- en de IJsselvallei en de Utrechtse Heuvelrug biedt kansen. Een voorbeeld hiervan is de Beekbergerpoort. Hiermee voorkomen we tevens dat kernen aan elkaar vast groeien.



De landelijke opgave voor nieuw bos bedraagt 37.000 hectare. Gelderland is een grote provincie, daarom vinden wij tussen de 4000 en 5000 hectare voor de komende tien jaar een passender ambitie. Hierbij denken we aan aaneengesloten nieuw bos, maar ook aan nieuwe houtwallen, bosjes in het landschap die functioneren als stapsteen, aan overige landschapselementen, aan agroforestry en voedselbossen. Wij roepen de partijen van de Veluwealliantie op integrale gebiedsontwikkeling rond de Veluwe onderdeel van de aanpak te maken, om zowel tegemoet te komen aan de behoefte aan buitenrecreatie als aan de noodzaak tot natuurherstel op de Veluwe.



Bernhard Oosting en Petra Souwerbren, Natuur en Milieu Gelderland