Luchtvaartdeskundige: nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht is beter voor het milieu

Utrechts xtc-onderzoek wijst uit: legaal? Dan moet je het kunnen kopen in smartshop of apotheek

Een xtc-pilletje halen in een apotheek of een smartshop? Mocht het spul ooit legaal worden, dan zien veel mensen die manier van drugs kopen best zitten. Maar reclame maken voor MDMA, of op je 16de al een pilletje kunnen halen? Dát ging ondervraagden een brug te ver.