Made in Amerongen: wereldwijd geliefde koffie-apparaten

Plofkraak op geldauto­maat in Amerongen, explosie in wijde omtrek te horen: ‘Zat rechtop in bed’

7 maart Bij een plofkraak op een geldautomaat van de ABN-AMRO bank in Amerongen is flink wat schade aangericht. Omwonenden werden rond kwart over vier ’s nachts gewekt door een harde knal en zagen even later vier mensen vluchten in een Volkswagen Golf.