Man (63) naar ziekenhuis na ongeluk op A12 dat voor lange file zorgt in ochtendspits

Veenenda­ler (55) krijgt werkstraf voor uitkerings­frau­de en gaat gelijk in beroep

Een 55-jarige man uit Veenendaal is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 220 uur taakstraf waarvan zeventig voorwaardelijk. De man heeft zich schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude in Rhenen en Leersum.

3 januari