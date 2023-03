Man en vrouw raken gewond bij steekpartij in Cothen, politie beschouwt ze allebei als verdachte

Update/met video 91-jarige man rijdt achteruit met zijn auto de ANWB-win­kel in Zeist binnen: drie gewonden

De auto die maandagmiddag in z’n achteruit de ANWB-winkel op de 1e Hogeweg in Zeist is binnengereden, werd bestuurd door een 91-jarige man. Volgens de politie was er sprake van een 'noodlottig ongeval'.