Man in busje masturbeert naast meisje op fiets; taakstraf geëist

LEERSUM - Een man in een bestelbus die naast een fietsend meisje rijdt en zich intussen aftrekt. Het gebeurde twee keer in Vleuten, bij toevallig hetzelfde slachtoffer.

Dader X.S. uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug bekende vandaag bij de politierechter in Utrecht dat hij vorig jaar ongeveer tien keer in het openbaar heeft gemasturbeerd. In twee gevallen werd hij door de politie in Leidsche Rijn aangehouden. Inmiddels heeft hij veel spijt en volgt hij therapie.

Op 28 maart 2017 fietste in de Schoolstraat in Vleuten een meisje van haar middelbare school in Maarssen naar huis. Plotseling kwam er een witte bestelbus naast haar rijden. Ze zag dat de man achter het stuur zijn stijve geslachtsdeel in zijn hand had en zich aftrok. De schrik was dubbel groot, want twee maanden eerder had ze de man ook gezien. In dezelfde situatie; zich aftrekkend achter het stuur terwijl zij zelf ernaast fietste.

Geen voorkeur

Het was puur toeval dat hij het meisje twee keer trof, vertelde S. aan de rechter. Hij was vaker op pad in zijn bus terwijl hij masturbeerde. Daarbij wilde hij zich graag bekeken voelen door een vrouw. Een specifieke voorkeur voor jonge meisjes was niet aan de orde volgens hem.

S. werd ook toen opgepakt, maar ontkende. Een halfjaar later arresteerde de politie hem opnieuw. Bouwvakkers zagen de Leersummer terwijl hij zich aftrok. Hij reed rond in de omgeving van het Berlijnplein en de wijken Parkwijk en Hoge Weide. Voor zover bekend hebben kinderen S. niet gezien, maar in die omgeving staat wel een school, constateerde de rechter.

Na de tweede arrestatie ontkende S. aanvankelijk opnieuw. Later speelde hij op eigen initiatief toch open kaart. Eerst thuis bij zijn vrouw, kort daarna bij de politie. Bij de rechter vertelde hij er ook over. Hij vertoonde het bizarre gedrag in een periode van stress op het werk en meerdere tegenvallers bij gewenste gezinsuitbreiding. Vanaf jonge leeftijd was de man gewend porno te kijken. Daarmee stopte hij weliswaar, maar de seksuele gevoelens kwamen er op een andere manier uit. ,,Ik ging een stap verder, het was een uitlaatklep’’, zei hij tegen de rechter. Via de politie heeft hij zijn excuses aan het meisje gemaakt.

Schrikken

Al masturberende achter het stuur verkeerde S. in een soort roes. Later kwam het besef dat hij het meisje had laten schrikken, maar dat weerhield hem er niet van meerdere keren met verkeerde bedoelingen op pad te gaan. ,,Ik schakelde mijn gedachten over consequenties uit.’’

De man volgt inmiddels therapie en hij krijgt medicijnen om zijn hyperseksualiteit te beteugelen. Deskundigen hebben geconstateerd dat hij op de goede weg is.