Man uit Overberg had ‘wapenarsenaal waar je u tegen zegt’ in huis: forse boete en werkstraf

Burgemees­ter Frits Naafs had corona: ‘Ik voelde me alsof er een vrachtwa­gen over me heen was gereden’

23 mei DOORN - Frits Naafs, burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, belandde begin april in het ziekenhuis met corona. Nu, bijna twee maanden later, gaat hij voorzichtig weer aan het werk. Bang voor de dood is hij nooit geweest. ,,Maar ik dacht wel: als dit fout afloopt, dan is dit het. Dan heeft mijn vrouw me afgeleverd bij het ziekenhuis en hebben we geen contact meer gehad.”