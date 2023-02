Markant bord met hoogtemeters Amerongse Berg voor tweede keer vernield

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is het bord met de hoogtemeters van de Amerongse Berg vernield. Het lijkt erop dat het bord met een slijptol is bewerkt. Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft laten weten dat er een nieuw bord terugkomt.

Vrijwilliger boswachter Fred den Hartog zag het bord afgelopen weekeinde liggen. ‘Malloot met slijper weer op pad!', schreef hij op zijn Twitteraccount. ,,Dit is met een slijptol gedaan. Dat was duidelijk te zien. Maar iemand heeft ook al eens een paar toegangshekjes bij een pad met een slijptol verwijderd. Vraag me niet waarom, maar het gebeurt.”

Bord herstellen

Het Regionaal Bureau voor Toerisme gaat het bord herstellen. Volgens een woordvoerder gaat het hooguit om enkele tientjes. ,,Daar zijn we voor verzekerd. We dachten eerder dat de borden gejat zouden worden. Dat mensen deze borden graag thuis wilden. Daarom hadden we vooraf al twee besteld. Dit is natuurlijk wel heel zonde. Het is nu voor de tweede keer gebeurd. Het bord hoort bij de Amerongse Berg. Zeker voor fietstoeristen is het een belangrijk herkenningspunt.”

Het RBT heeft geen aangifte gedaan. Dat deed de gemeente Utrechtse Heuvelrug wel bij de eerste vernieling. In oktober van 2022 reed een trekker het bord aan gort. Maar niet alleen dat bord werd tegen de vlakte gereden, maar ook verkeersborden, paaltjes en komborden gingen plat. De politie deed onderzoek naar de dader. Ze zochten naar de eigenaar van een Deutz-Fahr. Deze trekker was mogelijk betrokken bij een groot aantal vernielingen in Amerongen. Die schade loopt in de duizenden euro’s. Het is niet bekend of de dader is gevonden.

Het bord op de Amerongse Berg werd in oktober ook al eens gesloopt.

