Mart de Jong geeft titelstrijd met GVVV nog niet op, maar: ‘We moeten ons focussen op de nacompetitie’

lezersbrieven Ophef over gesloten Ponlijn: waarom kan een bedrijven­ter­rein met supermarkt dan wél?

Sinds de sluiting van de Ponlijn zijn er twee of drie keer onderzoeken verricht door ingenieursbureaus. Elke keer weer bleek dat dat niet rendabel was. Men had bijvoorbeeld per etmaal 8000 betalende passagiers nodig maar de teller bleef op zo’n 800 staan. Daar komt bij dat sinds een aantal jaren de voormalige spoorlijn in Woudenberg is omgetoverd tot een bedrijventerrein met als kers op de taart en tevens blikvanger de Hoogvliet supermarkt. Dus weer een staaltje luchtfietserij van mensen die niet precies weten waar ze het over hebben maar zich wel graag profileren. Bert van de Beek voormalig bewoner van seinwachterswoning Hoogvliet in Woudenberg