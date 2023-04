Meer dan miljoen euro éxtra nodig voor verbouwing stadhuis in Wijk: ‘We zijn ons rot geschrokken’

Wéér nieuwe tegenval­lers bij verbouwing stadhuis: komst van Museum Dorestad wordt spannend

Nieuwe bouwkundige tegenvallers die fors in de papieren lopen, leiden ertoe dat de verbouwing en restauratie van het stadhuis op de Markt in Wijk bij Duurstede minstens tot eind mei stilliggen. De stroppenpot is leeg. Kan Museum Dorestad er nog wel in?