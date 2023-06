Meer dan vijfhonderd leerlingen in Utrechtse Heuvelrug wachten op uitslag eindexamen

Plannen voor energieneu­traal Rhenen lopen spaak, zonneveld in Binnenveld genoemd als optie

Rhenen energieneutraal in 2040: dat gaat de gemeente niet redden met alleen zonnepanelen. Die waarschuwing doet wethouder Bert Fintelman. ,,Zelfs als we al het gebruikte agrarisch land vol leggen, komen we er niet.”