Meer mensen recht op vergoeding: inkomensgrens minimaregelingen verhoogd in Woudenberg

Aantal meldingen van jeugdover­last daalt in Utrechtse Heuvelrug, maar daarmee is het probleem niet opgelost

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in Utrechtse Heuvelrug flink afgenomen in 2022 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat maakt het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) bekend. Maar, waarschuwt burgemeester Frits Naafs, dat betekent niet dat het probleem daadwerkelijk minder groot is geworden.

19 januari