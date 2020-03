Miljoenenvondst aan xtc-pillen in ontmanteld drugslab landhuis bij Veenendaal

Dat meldt de politie vrijdag.



Het lab werd woensdag ontdekt nadat een 51-jarige bewoner van het complex aan de Spoorlaan in Overberg elders in het land was betrapt op het rijden in een voertuig met valse nummerplaten.



Het opruimen van het lab is die dag nog begonnen maar is zeer bewerkelijk. Om alles af te kunnen voeren is zelfs een tijdelijke weg in het weiland gemaakt, om met groot vervoer zoals vorkheftrucks bij de schuur te kunnen komen. Ook vandaag verwacht de politie nog de hele dag bezig te zijn.