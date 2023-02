Minder woninginbraken, maar meer winkeldiefstallen in Wijk bij Duurstede

Minder woninginbraken in Wijk bij Duurstede in het afgelopen jaar en ook minder vernielingen. Dit positieve beeld blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Tegenover deze afnames is het opvallend dat er meer overlast door verwarde personen wordt ondervonden. Het aantal verdubbelde tot 134 meldingen. Ook verdubbelde het aantal winkeldiefstallen dat gemeld werd door winkeliers tot tien. Die stijging komt overeen met de landelijke trend.

Werden er in 2021 nog 43 woninginbraken in Wijk gemeld, vorig jaar liep dit aantal terug tot 28. Het aantal vernielingen nam af van 58 meldingen naar 43, net als overlast veroorzaakt door jongeren. Ook de cijfers van gedigitaliseerde criminaliteit zoals Whatsappfraude en fraude met online aankopen volgden deze dalende trend. Van 130 gevallen van deze criminaliteit in 2021 naar 95 incidenten in 2022.

Ondanks deze dalingen ziet de gemeente een blijvende rol weggelegd voor zichzelf in het voorkomen van slachtofferschap, samen met jongerenwerkers. Burgemeester Iris Meerts zegt in een persbericht: ‘Minder geregistreerde misdrijven in onze gemeente is een positieve ontwikkeling.

Niet iedereen doet aangifte

Maar het zegt niet altijd iets over hoe veilig inwoners zich voelen. Bovendien doet lang niet iedereen aangifte. Daarom blijven we inzetten op het voorkomen van (gedigitaliseerde) criminaliteit. Dat kan de gemeente niet alleen: daar hebben we ook onze inwoners en ondernemers bij nodig.’

Op donderdag 9 februari is er een voorlichtingsavond over digitale veiligheid en ondermijning in het gemeentehuis. Meerts benadrukt dat de politie tijdige meldingen van inwoners van verdachte situaties goed kan gebruiken in de strijd tegen criminaliteit, want dan kan de politie sneller ter plaatse zijn.

