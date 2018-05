‘Mountainbiker in bos wachtte ruim een uur op dolende ambulance’

Rond 17.00 uur liep boswachter Tim Hogenbosch in de bossen bij Amerongen bij toeval een dolende ambulance tegen het lijf. ,,De twee medewerkers waren op zoek naar een gevallen mountainbiker. Die zou ergens in het bos liggen.’’

Maar ja, dat ergens kan in de uitgestrekte bossen bij Amerongen natuurlijk overal zijn. ,,De mountainbiker was rond kwart voor vijf gevonden door twee andere fietsers. Het enige dat ze konden melden was dat het langs een mountainbike-parcours was. Meer informatie had het ambulancepersoneel niet.’’

Paadjes

Quote Er werd via Google een locatie gedeeld, maar het bereik was slecht Tim Hogenbosch Met behulp van boswachter Hogenbosch werd het bos minutieus uitgekamd. ,,Er was geen apparatuur aan boord om de exacte plek van de mountainbiker op te sporen. Er werd via Google een locatie gedeeld, maar het bereik was slecht. En er zijn natuurlijk ontzettend veel paadjes. Dat maakte het erg lastig.’’



Na ongeveer een uur wisten ze de mountainbiker te bereiken. ,,Waarschijnlijk was zijn schouder uit de kom, maar de precieze diagnose kan ik natuurlijk niet stellen.’’



De boswachter heeft ‘niets dan lof’ voor het werk van het ambulancepersoneel. ,,Ze leverden prima werk af. Maar je kan je natuurlijk afvragen of het systeem van het opsporen van gewonden nog beter kan. Misschien met meer geavanceerde apparatuur? Ik weet het niet, ik ben geen specialist.’’

Meldkamer

Een woordvoerder van ambulancedienst Ravu laat weten geen gegevens te hebben over het incident van vanmiddag. ,,In algemene zin kan ik zeggen dat een locatie in principe via de meldkamer te traceren valt. Mits de melder gebruik maakt van een smartphone. Ik weet dus niet hoe het vanmiddag is gegaan.