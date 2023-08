Nergens in Utrecht meer wietkwekerijen ontdekt na stroomdiefstal dan in Utrechtse Heuvelrug

Sterrin Smalbrugge ontmoet ‘buiten­been­tjes’ in Ouwehands Dierenpark: ‘Zelf ook zo’n kind geweest’

Introverte ‘nerdkindjes’ die liever met hun neus in de boeken zitten dan shoppen of voetballen. Of gewoon kinderen die wat verlegen zijn. Voor hen vooral houdt reptielendeskundige, schrijfster en podcastmaakster Sterrin Smalbrugge komende vrijdag het Zomer Dagkamp. ,,Zelf ben ik namelijk ook zo’n kind geweest.”