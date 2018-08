Niemand weet waarom Leersums bloemistenpaar vastzit in Turkse cel

Heel Leersum maakt zich zorgen over het echtpaar John en Henny Achterberg dat begin deze week op Istanbul Atatürk Airport in Turkije is gearresteerd . De eigenaren van de bloemenzaak aan de rand van het dorp zitten nog steeds vast, maar niemand in het dorp heeft enig benul waarom. De autoriteiten hullen zich volledig in stilzwijgen.

Op een bankje net buiten het dorp op de Utrechtse Heuvelrug zit een vaste groep inwoners, maar niemand heeft enig idee wat er aan de hand kan zijn. Een van hen heeft net nog de zus van John gesproken. „Maar zij weet ook niks.”

De familie doet er het zwijgen toe, net als de autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt alleen dat het paar hulp krijgt van het Nederlandse consulaat in Istanbul. Maar waarom het stel vastzit? Dat wil de woordvoerder niet zeggen.

Miscommunicatie

Op de facebookpagina van 'Bloemenadvies John Achterberg' meldt een vriend van het echtpaar dat het een geval van ‘miscommunicatie’ betreft en vraagt de familie verder met rust te laten. De zaak zou vorige week weer opengaan, maar dat is door de arrestatie nu uitgesteld. Op de website van de zaak staat inmiddels dat de winkel in ieder geval tot 1 oktober, dus nog anderhalve maand, dicht blijft.

De gemeente doet op verzoek van de familie geen enkele mededeling. ,,De familie wil geen media-aandacht en daar conformeren wij ons aan”, zegt woordvoerster Erica Klarenbeek. Of de gemeente op enigerlei wijze betrokken is bij de bijstand aan het stel, is ook niet duidelijk.

Van Turkse kant wordt ook gezwegen over de arrestatie van het stel en de reden daarvan. De Turkse ambassade in Den Haag zwijgt (,,We hebben geen enkel commentaar’’, zegt woordvoerder Emrullah Akgunduz), net als de politie in Istanbul en die van de luchthaven in de stad.

Speculaties

Ondertussen wordt er op Facebook en in het dorp volop gespeculeerd. ,,Misschien hebben ze iets in hun koffer laten stoppen’’, zegt de een. ,,Ze wilden zaden uitvoeren en hadden de papieren niet op orde’’, beweert een ander. Een derde persoon beweert dat ze een portemonnee hebben gevonden met een dubieuze inhoud en opgepakt zijn nadat ze die op het politiebureau wilden afgeven. ,,Wat er ook gebeurd is, dit gunt niemand ze’’, zegt een buurman die verderop aan de Rijksstraatweg in zijn werkplaats bezig is.

,,Het is een aardig stel’’, besluit iemand op het roddelbankje bij de rotonde. ,,Iedereen kent ze, iedereen maakt zich zorgen, maar niemand weet wat er aan de hand is.’’

Hard gewerkt

Dat het niet helemaal lekker zat, blijkt wel uit het bericht dat woordvoerder Johan al twee weken geleden namens het stel op Facebook zette. Toen besloten ze al hun vakantie van een maand te verlengen tot begin deze week. Ziekte, te hard werken en een sterfgeval in de familie hadden het stel uitgeput. Ze wilden ook even geen contact met Nederlandse vrienden en kennissen, stelt hij. Wel waren ze volgens Johan bezig met ‘een nieuw concept’ voor de winkel.

Het consulaat in Istanbul staat het stel waar mogelijk bij. Daar hebben John (62) en Henny (59) Achterberg zelf om gevraagd, want anders komt het consulaat niet in actie. Medewerkers kunnen Nederlandse gevangenen in het buitenland eventueel in contact brengen met een advocaat, maar bemoeien zich niet met de rechtsgang in het land.