Oekraïense vluchtelingen op zolder? Ilse geeft ze gewoon haar hele huis

Naar schatting zijn de afgelopen week al 700.000 Oekraïners de grens overgestoken, op de vlucht voor het geweld van het Russische leger. De Europese Commissie houdt rekening met op termijn miljoenen vluchtelingen die in heel Europa onderdak gaan zoeken.



Ilse van Klinken had haar huis eigenlijk al opengesteld voor een moeder met vier kinderen, die zijn gevlucht uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. De Amerongse had ook al geregeld dat ze in dat geval met haar dochter bij haar moeder zou slapen. Voorlopig is het niet nodig. Het gezin dat bij haar zou blijven, kreeg in Duitsland onderdak. ,,Op dit moment heb ik geen vluchtelingen thuis, maar dat kan ieder moment veranderen. Zo snel kan het gaan. Als het maar gebeurt, want dat is het belangrijkste.”