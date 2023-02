Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar voormalig squashcentrum in Wijk bij Duurstede

Burgemeester Iris Meerts is blij dat de vluchtelingen een ‘hartverwarmend welkom’ krijgen in Wijk. Ook in de buurt van het squashcentrum is geen enkele wanklank over de komst van de Oekraïners gehoord. Meerts: ,,Niet verwonderlijk dat er geen overlastmeldingen zijn want ze gedragen zich voorbeeldig. Ze willen graag werken. Vrouwen die niet kunnen fietsen gaan lopend naar het industrieterrein om daar schoon te maken. Driekwart van de vluchtelingen werkt of gaat naar school.’’