Of en hoe die nieuwe woonkern bij Driebergen-Zeist er komt? Dit zijn de stappen die de politiek neemt

Sinds Zeist najaar 2020 in grote lijnen de toekomstwensen voor de gemeente schetste, is ook woningbouw nabij het station een van de ‘denkrichtingen’. Concreter dan dat is het voorlopig echter nog niet, voor wie op zoek is naar een woning op de krappe Utrechtse markt of juist faliekant tegen nieuwbouw is.

,,We werken toe naar een plan van aanpak voor de gemeenteraden van beide gemeentes. Onderdeel daarvan is hoe je omgaat met de samenleving, hoe participatie eruit ziet”, zegt programmamanager Arjan Brokkaar. ,,In mei kunnen de gemeenteraden dan een ‘go’ geven. Een boodschap als: ‘Ga dat maar verder vormgeven en als het ons bevalt, dan zeggen we ‘ja’.’ Daarna pas kunnen we het plan inhoudelijk gaan vormgeven.”

Al met al duurt het daarmee nog jaren voor er concreet iets gebeurt in het 50 hectare grote gebied nabij station Driebergen-Zeist. Gemikt wordt op 2030.

Een aantal keuzes wordt dit voorjaar al wel gemaakt. ,,Zo moet duidelijk worden hoe we omgaan met bestaand beleid. We zijn bijvoorbeeld gewend om twee parkeerplaatsen per woning aan te leggen. Maar hier zou dat onlogisch zijn: je zit hier pal naast het station. Daarin vragen we dan ruimte aan de politiek, in de uitwerking van de plannen.”

Over de ontwikkelingen rond station Driebergen-Zeist tuigt de gemeente Zeist een website op, die vanaf medio maart is te bezoeken.

