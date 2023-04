Ook Robin van der Vliet kan Dalto niet helpen aan zege: ‘Ik kreeg kippenvel van de sfeer’

Op de cover van een flyer die voorzitter Ben Mansvelder voor de selectie van Dalto had samengesteld, was de boodschap duidelijk: it ain’t over till it’s over. Ofwel: het is nog niet voorbij, voordat het voorbij is. De prikkelende passage gaf de gemoedstoestand aan van de Driebergse korfballers en aanhang na de dwaze deceptie van zaterdagavond, toen Dalto in Papendrecht de Korfbal League 2-finale met 18-19 verloor van HKC. De slag was verloren, maar het strijdveld is nog niet verlaten.