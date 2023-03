Oude kraan bij steenfabriek in Wijk bij Duurstede dreigt uit elkaar te vallen: renovatie in aantocht

De oude hijskraan bij de steenfabriek Bosscherwaarden langs de Lek in Wijk bij Duurstede wordt gerenoveerd. Donderdag wordt deze grijperdraaikraan uit elkaar gehaald en overgebracht naar een restauratiebedrijf om in oude luister hersteld te worden.

De kraan is ruim zestig jaar oud en hard toe aan een opknapbeurt. Wie de kraan van dichtbij bekijkt, ziet dat dit werktuig er slecht uitziet. Op een aantal plekken is het metaal zo doorgeroest dat de kraan uit elkaar dreigt te vallen. ,,Dat zou eeuwig zonde zijn. Want de kraan vertelt het verhaal hoe vroeger op een steenfabriek werd gewerkt’’, zegt Klaas van Heeringen van Het Utrechts Landschap.

Klei gelost in kipkarren

Over de rivier werd klei uit uiterwaarden aangevoerd naar de steenfabriek. Met de hijskraan werd het schip geleegd. De klei werd gelost in kipkarren waarmee de klei over een smalspoor op het steenoventerrein vervoerd werd naar een kleibult of rechtstreeks naar de ringoven om er stenen van te bakken. Delen van dat smalspoor herinneren er nog altijd aan. Van Heeringen: ,,Helaas ontbreekt de grijper aan de kraan. We hopen er een op de kop te tikken.’’

Ruim een ton aan bijdragen

Op De Bosscherwaarden wordt dit jaar herdacht dat op deze steenoven een eeuw geleden stenen werden gefabriceerd. De fabriek draaide van 1923 tot 1991. Waarna sloop dreigde. Sinds 2006 ontfermt Het Utrechts Landschap zich over het behoud van dit monument.

De kraan uit 1941 stond eerst twintig kilometer stroomopwaarts bij steenfabriek Timmermans in Elst. Toen ook die fabriek werd gesloten werd de kraan geschonken aan Het Utrechts Landschap. Donderdag verhuist de gedemonteerde kraan tijdelijk naar Talsma Constructies BV in Franeker om daar gerestaureerd te worden. Dankzij bijdragen van diverse fondsen en een gulle bijdrage van bedrijfsvriend Bosscherwaarden BV, in totaal ruim een ton, keert de kraan later dit jaar terug in Wijk bij Duurstede.

