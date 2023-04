Ouderenmishandeling is meer dan alleen geweld: ‘Mishandeling kan ook psychologisch zijn’

indebuurt.nl Mysterie ontrafeld! Dit is de betekenis van de Utrechtse wasbeer graffiti-tag

Op verschillende plekken in de stad spotten we een graffiti-tag in de vorm van een wasbeer, maar geen idee wat de betekenis ervan is. We plaatsten daarom een oproep op onze Instagrampagina en kregen ontzettend veel reacties. Al snel zat een bericht van de maker in onze mailbox. En wat blijkt? Er zit een heel verhaal achter de wasbeer!